الشباب والرياضة تواصل تهيئة ملعب كربلاء لتضييف بطولة غرب آسيا بكرة القدم

2019/06/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتضييف أحدى مجموعتي بطولة غرب أسيا ٢٠١٩ بكرة القدم والتي ستحتضنها ملاعب مدينتي كربلاء المقدسة وأربيل خلال شهر أب المقبل .

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