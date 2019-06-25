2019/06/25 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة مدير عام دائرة شؤون المديريات كريم سوادي، اليوم ،الثلاثاء، مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق لمناقشة عددٍ من المسائل المطروحة والتي تتعلق بقضايا رفحاء بشكل خاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد مؤسسة السجناء يبحث مع ممثلي الصليب الاحمر عددا من القضايا والمتعلقة بملف رفحاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد مؤسسة السجناء يبحث مع ممثلي الصليب الاحمر عددا من القضايا والمتعلقة بملف رفحاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).