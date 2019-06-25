2019/06/25 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ستيفاني غريشام، الناطقة باسم السيدة الاميركية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام عبر تغريدة للأميركية الأولى ميلانيا.وتحلّ غريشام محل ساندرز التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض.وفي تغريدتها، أعلنت السيدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين ستيفاني غريشام متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض وكالة خطوة برس.

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