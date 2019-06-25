ترامب: أي هجوم إيراني على أهداف أميركية سيواجه برد ساحق

2019/06/25 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أي هجوم من قبل إيران على أي أهداف أميركية سيواجه بـ”رد ساحق قد يؤدي إلى إزالتها

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