الحشد الشعبي يخمد حرائق كبيرة نشبت غرب نينوى ويجلي عوائل   

2019/06/25 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، من اخماد حرائق كبيرة نشبت في محاصيل زراعية غرب نينوى، فيما نجحت باجلاء بعض العوائل حفاظا على أرواحهم.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/، إن قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من اخماد الحرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية والقرى الواقعة بين […]

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