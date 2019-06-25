روحاني: لا نريد حربا مع الولايات المتحدة

2019/06/25 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لنظيره الفرنسي، إيمانويل

ماكرون في اتصال هاتفي، الثلاثاء، أن بلاده لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة،

لكنها سترد على أي اعتداء “بشكل حاسم”.

وقال الرئيس الإيراني: “إذا انتهكت واشنطن المجال الجوي

الإيراني مجددا، مثلما يصر المسؤولون الإيرانيون أن طائرة أميركية مسيرة فعلت ذلك الأسبوع

الماضي، فإن طهران ستتصدى لذلك”.

ونقلت وكالة رويترز عن روحاني قوله: “إذا أراد الأميركيون

انتهاك مياه إيران أو مجالها الجوي، فإن القوات المسلحة الإيرانية لديها واجب مواجهتهم

وسيدخلون في اشتباك حاسم”.

وأوردت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني

أبلغ نظيره الفرنسي بأن إيران لن تعاود التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.

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