2019/06/25 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصري يوجه كتابا لمجلس ذي قار: استجوابي فيه مخالفة صريحة للقانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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