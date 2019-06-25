الديمقراطي الكوردستاني يرد على رسالة الاتحاد الوطني بملف محافظ كركوك

2019/06/25 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد حزبا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يوم غد الاربعاء اجتماعا مناقشة ملف منصب محافظ كركوك.

وقال عضو لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك خالد شواني في حديث متلفز ان هناك مخاوف من المزايدات خلال الاجتماعات مع مكونات واطراف كركوك، موضحا ان من المقرر الا تزود المعلومات الى وسائل الاعلام لحين الوصول لاتفاق بين الاطراف.

واضاف شواني ان الاجتماعات شهدت تقدماً، وخصوصا بشأن الوضع الامني والعسكري في كركوك، كون الاوضاع الحالية ليست طبيعية وان النفوذ العسكري بسط ذراعيه على المسألة، لافتا الى ان هذه الاوضاع بحاجة الى معالجة.

ونفى شواني ان يكون هو مرشح الاتحاد الوطني لمنصب محافظ كركوك، مضيفا ان المهم ان يكون المرشح لمنصب المحافظ شخصا وطنيا ومخلصا لكركوك.

وشدد على انه اذا تم اختيار المحافظ سيكون متعاونا في معالجة جذرية للمشكلات وبدلا من ان تصدر كتب من المحافظ من اجل اخراج البيشمركة من شوان وقره هنجير، فالمحافظ اذا كان كورديا باستطاعته ان يصدر الكتب التي يقول فيها ان المنطقة بحاجة الى قوات البيشمركة .

وفي جزء اخر من تصريحاته اوضح شواني ان الديمقراطي اجاب اليوم على رسالة المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ومن المقرر ان يجتمع الطرفان يوم غد الاربعاء.

واشار الى ان اجواء الاجتماعات ايجابية ومن المتوقع ان يتوصل الحزبان لاتفاق بهذا الصدد.

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