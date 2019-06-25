استشهاد إصابة 5 من الشرطة الاتحادية بانفجار ناسفة جنوبي كركوك

2019/06/25 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء ، باستشهاد ضابط و إصابة 4 منتسبين من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن ‘عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للواء ١٨ – فق ٥ – الشرطة الاتحادية ، في منطقة الهبات الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق جنوب محافظة كركوك، مما أسفر عن […]

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