نائب عن الحكمة: لن نصوت على أي وزير يأتي عن طريق الخنجر

2019/06/25 | 23:50

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الثلاثاء 25 حزيران 2019، إن معارضة تيار الحكمة ليست للمشاكسة وابتزاز الوزراء، مبينا أن الحكمة لن يصوت على اي وزير يأتي عن طريق الخنجر.

وذكر الجابري خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد"، الذي تبثه قناة العهد، إن "تيار الحكمة لن يقبل بانضمام سائرون او اي جهة اخرى لديها وزراء اليه في المعارضة". وأضاف، أن "تيار الحكمة لم يصوت على وزيرة التربية لأنها مرشحة الخنجر، ولن يصوت على اي وزير يأتي عن طريقه".

واشار الجابري، الى أن "معارضة الحكمة ليست للمشاكسة وابتزاز الوزراء"، مبينا أن "الحكيم أكبر من رئاسة تحالف الإصلاح، انسحبنا من التحالف لأن بعض مكوناتها أصبحت تبحث عن مغانم".

وتابع، "احلنا ملفات فساد تخص وزراء إلى جهات مختصة لدراستها، ووقعنا على استضافة وزير الكهرباء وقد تتحول إلى استجواب".

وبين الجابري، أن "تولي عبد المهدي رئاسة الوزراء كانت أمنية السيد عبد العزيز الحكيم"، مبينا أن "أول المستفيدين من ذهاب الحكمة هو عبد المهدي".

بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الثلاثاء 25 حزيران 209، من وجود "تيار مشبوه" يسعى لقيادة التظاهرات، من أجل اهداف معينة.

وقال عضو اللجنة والنائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، في حديثه لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، الثلاثاء 25 حزيران 2019، الاتفاق على تشكيل وفد للقاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمواصلة دوره كرئيس للتحالف بعد انسحابه منه.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "اجتمعت&

بغداد اليوم - بغداد

دعا الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الثلاثاء 25 حزيران 2019، الى إعادة بناء حزب الدعوة بالارتكاز على 6 محاور اساسية، مشدداً على ضرورة عودة "التحام" الدعاة المنقطعين.

وقال المالكي في كلمة تضامنية وجهها&n

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