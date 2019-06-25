مقتل ضابط واصابة اربعة من القوات الامنية بتفجير استهدف دورية جنوب كركوك

2019/06/25 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوقع تفجير بعبوة ناسفة مساء اليوم الثلاثاء قتيلا واربعة جرحى على الاقل من القوات الامنية العراقية جنوب محافظة كركوك.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للواء ١٨ - فق ٥ - الشرطة الاتحادية ، في منطقة الهبات الواقعة بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق جنوب كركوك.

واضاف المصدر ان التفجير ادى الى مقتل ضابط واصابة اربعة عناصر اخرين من الدورية.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

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