8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاربعاء

2019/06/25 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 شهية الحروب .هيلة حمد المكيمي النهار الكويتية يذكرني احد الأصدقاء بمقولة الكاتب الشيوعي الشهير ليو تروتسكي «بأنك قد لا تكون مهتما بالحرب، ولكن الحرب مهتمة بك» بالطبع هذا الكاتب يعتبر احد اكثر الكتاب الشيوعيين جدلا، فقد كان من اهم المنظرين الشيوعيين والمنظمين لحزب البلاشفة، وكان يراهن الكثيرون على قيادته لحزب البلاشفة في مرحلة...

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