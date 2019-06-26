أحمد صبحى منصور - لمحة عن : ( الضحك ) ( 1 ) إسلاميا :

2019/06/26 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ جاء سؤال عن ( النكتة) وأن الشعب المصرى مشهور بأنه ( إبن نكتة ) .والإجابة : أن المصرى خلال سبعين قرنا يستعين بالسخرية ليظل متحملا ظلم الفرعون المستبد من عصر ( مينا / نارمر ) وحتى الآن.ولكن الواقع أنّ النُّكتة المصرية تغطى على حزن مستمر وإكتئاب مستقر، والدليل إن المصرى يستكثر على نفسه الفرحة ، فإذا ضحك مرة من قلبه إستشعر بلاءا قادما وإستغفر معتذرا عن ضحكته قائلا : (اللهم إجعله خير)......

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