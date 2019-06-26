2019/06/26 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ضابط واصابة اربعة من القوات الامنية بتفجير استهدف دورية جنوب كركوك

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