2019/06/26 | 00:05

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الطيران المسير اليمني يستهدف مطاري ابها و جيزان بقاصف 2k

الثلاثاء

25

حزيران

2019 :

11:58 pm

8

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة :الطيران المسير ينفذ عملية واسعة

باتجاه كل من مطار أبها الدولي ومطار جيزان الإقليمي بطائرات قاصف 2k

استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى. وقد أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله في المطارين وأدت إلى تعطيل

الملاحة الجوية فيهما.ويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام

الخامس على التوالي على شعبنا اليمني العظيم.ونكرر دعوتنا اليوم للمدنيين والشركات في الجزيرة العربية بالابتعاد

الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا

وقد أعلناها سابقا أماكن غير آمنة وأنها ستتعرض للاستهداف الدائم

والمتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن بلدنا وشعبنا العزيز.مراكز رصد جوية: تعطل الرحلات القادمة من مطارات الرياض و جدة و

الدمام و الطائف باتجاه مطاري أبها و جيزان

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