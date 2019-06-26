2019/06/26 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8GHua2nYZ7Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فالح العيساوي : بعض الكتل تضع قدما في ساحة التحرير واخرى بالحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فالح العيساوي : بعض الكتل تضع قدما في ساحة التحرير واخرى بالحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).