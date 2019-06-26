تقرير حكومي : نسبة انجاز الوزارات 79 في 6 اشهر والصحة والاتصالات بلا اخفاق!

2019/06/26 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقرير كامل 1سياسية- كلكامش برس؛ نشر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.وأجملت الدراسة نسب الإنجاز في المشاريع من تاريخ 1/ 11/ 2018 ولغاية 30/ 4/ من العام الجاري، حيث كشفت مدى التقدم والتلكؤ لدى بعض الوزارات في تنفيذ مشاريعها.

وتضمن التقرير انجاز الوزارات 79 في 6 اشهر فيما اكد ان وزارتي الصحة والاتصالات لم تخفقان.

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