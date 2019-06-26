مجلس الوزراء يثبت المحاضرين ويقطع الانترنت

2019/06/26 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اصدر مجلس الوزراء قرارا بثبيت المحاضرين المجانيين وقطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات النهائية.وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 25 حزيران 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي حيث وافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات و وافق المجلس على قطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق.

وأضاف ان “المجلس وافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الأولى”.

وفي مجال السكن وافق المجلس على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان ، الى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الاراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية .

وتابع ان ” المجلس أقرّ توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء / (42 لسنة 2017)”، مستدركا ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية ( السيد الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية .

وبين “في مجال الحقوق الوظيفية للمكونات وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء مكونات (الصابئة ، والشبك ، والكرد الفيلية ) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين .

وأشار الى ان ” المجلس وافق على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن، فضلا عن الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء / (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان”.

وختم ان “مجلس الوزراء وافق على تسوية مطالبة شركة بايتور التركية شرط ان لايكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس”.

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