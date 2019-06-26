2019/06/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نقلت صحيفة "التيار" السودانية عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن الرئيس السابق عُمر البشير لا يتناول وجبات السجن داخل "كوبر"، بل وجبات "ديلفري" تُقدّم

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