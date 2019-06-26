تعرف على منجزات حكومة عادل عبد المهدي خلال نصف عام من عمرها

2019/06/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.

وأجملت الدراسة

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