2019/06/26 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هذا سبب قصف مواقع حزب الله؟ عبد المهدي يعترف: الامريكان ابلغوني ان طائرة مسيرة انطلقت من العراق وقصفت المواقع النفطية السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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