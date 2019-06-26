2019/06/26 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام مجموعة مسلحة باحتجاز عائلة في منزلها وسرقة مبلغ مالي شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضمن حي اور شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعد احتجاز افراد المنزل في احدى الغرف ولاذوا بالفرار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يحتجزون عائلة بمنزلها ويسرقون مبلغا من المال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يحتجزون عائلة بمنزلها ويسرقون مبلغا من المال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).