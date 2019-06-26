2019/06/26 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا نسينا وهم لاينسون؟ ترامب يكرم مارينز وسام امريكا من الدرجة الاولى من النوع العسكري لقتله عراقيين في معركة الفلوجة الثانية ترجمة خولة الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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