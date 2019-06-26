ظريف ينفي إمتلاك إيران لأسلحة نووية

2019/06/26 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إمتلاك ايران اي سلاح نووي، مؤكداً انها لازالت تقف في طليعة محاربي الأسلحة النووية.وقال ظريف، خلال كلمة له في ذكرى تكريم جرحى الهجوم الكيماوي إبان الحرب العراقية الإيرانية، إن "إدعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسانية، حول مخاوفه من مقتل 150 إيرانياً في حال توجيه ضربة عسكرية لطهران رداً على إسقاط الدرون الأمريكية، لا تتناسب مع إدارة تمتلك رؤوسا حربية ذرية".

وتابع موجها حديثه لترامب: "تتحدث عن (حياة) 150 من شعبنا؟ وكنت قلقا على حياتهم؟ كم شخصا قتلتم باستخدام السلاح النووي؟ كم جيلا سحقتم باستخدام هذه الأسلحة؟".

وفي معرض حديثه عن الاسلحة النووية، أشار ظريف الى إن بلده يقف في طليعة محاربي الأسلحة النووية"، مبيناً الى انها لن تسعى لامتلاك سلاح نووي استناداً إلى رؤاها الدينية والاستراتيجية، لأننا نعتبر ذلك انتهاكا للقيم الإنسانية والأمنية".

وختم حديثه بقول المرشد الأعلى: إن "إيران لو أرادت أن تحوز سلاحا نوويا فلن نهتم بمعارضتك، نحن نؤمن أن هذه الأسلحة تناسب الأشخاص المستعدين لقتل ليس 150 شخصا فحسب بل ملايين الأشخاص في تفجير نووي".انتهى/س

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