"أبوزهري" للحدث الإخبارية ورشة البحرين هي محاولة يائسة لبيع قضية فلسطين.

2019/06/26 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريح للكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد أبوزهري خص به وكالة الحدث الإخبارية " القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، وهذه المرحلة فى غاية الحساسية فى تاريخ الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي، فالإدارة الأمريكية قضت على كل أحلام السلام فى المنطقة، وأجهزت على ما تبقى من هامش لفريق التسوية، وأغلقت الباب أمام أى حديث عن حل الدولتين أو إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأضاف " أبوزهري" أن هذه الإدارة المتطرفة تسعى لإرضاء الإحتلال الإسرائيلى بأى ثمن، وتنفذ مخططاته الإستعمارية على الأرض، على حساب الحق الفلسطيني.

وأشار "أن الحديث عن الصفقة وبالرغم من خطورته وعقد ورشة البحرين الإقتصادية هو إحدى الخطوات السياسية التى تتخذها الإدارة الأمريكية بغلاف العمل الإقتصادى، لتصفية قضية فلسطين وتمكين الإحتلال وشطب الحقوق الفلسطينية وإستبدالها بمعونات ومشاريع وهمية".

وأكد" أبوزهري" أن الشعب الفلسطينى إستطاع فى كل المحطات مواجهة المؤامرات ومستعد تماما لمواجهة هذه المؤامرة الجديدة، وقادر على رد هذا العدوان ومنع هذه الخطة من التنفيذ بوحدته وقدرته على الصمود وبرفضه الصفقة وإمتناعه عن تقديم أى ثمن سياسي.

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