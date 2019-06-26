الاصلاح يكلف هياته السياسية بانجاز تقيم لعمل الحكومة ويشكل وقدا لمقابلة الحكيم

2019/06/26 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، تشكيل وفداً للقاء السيد عمار الحكيم لمواصلة دوره كرئيس للتحالف.

علنت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، تشكيل وفداً للقاء السيد عمار الحكيم لمواصلة دوره كرئيس للتحالف.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيأة مساء اليوم الثلاثاء، في مقر أسامة عبد العزيز النجيفي.وذكر بيان للهيأة، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه" انها ناقشت جدول اجتماعها المتضمن ، انسحاب السيد عمار الحكيم من رئاسة التحالف، والموقف من الحكومة في ضوء التقييم الذي ستعده عن عملها خلال الأشهر الماضية، كما بحث المجتمعون خيارات الرؤية الجديدة للعمل وآفاق تطويره".واضاف" بعد مناقشات جادة اتسمت بالرغبة الحقيقية بالانسجام مع جوهر ما اتفقت عليها الاطراف المشكلة للتحالف جميعا ، اتفق المجتمعون على تشكيل وفد من القادة لزيارة السيد عمار الحكيم لمواصلة دوره كرئيس للتحالف، وتكليف الهيأة السياسية للتحالف بإنجاز تقييم لعمل الحكومة معتمدا على دراسة ومناقشة ما ستقدمه الحكومة في هذا المجال".

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