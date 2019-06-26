2019/06/26 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..الاتصالات تقرر تخفيض أسعار سعات الإنترنت المزودة للشركات المختصة

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