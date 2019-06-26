2019/06/26 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسام الشرف لجندي أميركي تقديرا لشجاعته خلال خدمته في العراق، وذلك في مراسم جرت بالبيت الأبيض الثلاثاء.

ووسط تصفيق كبير، قلد الرئيس الرقيب السابق ديفيد بيلافيا أكبر وسام عسكري في الجيش بعد أن أظهر "شجاعة استثنائية" في إنقاذ وحدته من هجوم خلال معركة الفلوجة الثانية، وهو ما عرضه لإصابات بالغة.

وكان الرقيب في مهمة إخلاء بنايات في الفلوجة عندما تعرض هو وجنوده لإطلاق نار، فاستخدم سلاحه وهو مدفع رشاش إم 249 لتوفير غطاء ناري لزملائه ما عرض حياته هو للخطر وأنقذ حياتهم.

التحق بيلافيا بالجيش عام 1999 وخدم في كوسوفو قبل أن يذهب إلى الفلوجة عام 2004 ثم ترك الخدمة في 2005، وهو الآن يشارك في تقديم برنامج إذاعي يومي في نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسام الشرف لجندي أنقذ رفاقه في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسام الشرف لجندي أنقذ رفاقه في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).