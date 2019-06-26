العراق يبحث مع الأمم المتحدة محاكمة سجناء

2019/06/26 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن العراق يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنه محاكمة مقاتلي "داعش" الأجانب المحتجزين

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