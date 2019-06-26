استقالة قائد حرس الحدود الأمريكي عقِب جدل بشأن احتجاز قاصرين

2019/06/26 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدّم قائد حرس الحدود الأميركي، جون ساندرز، استقالته في خضمّ جدل بشأن ظروف احتجاز قاصرين في أحد مراكزه، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول"

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