المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الجديد في تركيا

2019/06/26 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، على قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهرا إلى 6 أشهر.وكتب عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، في تغريدة على تويتر، أن الرئيس أردوغان وقع الوثيقة بعد مصادقة البرلمان التركي عليها، في وقت سابق من […]

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