محافظ النجف يطالب اربيل بتقديم اعتذار رسمي لما صدر من إساءة للمحافظة

2019/06/26 | 00:48

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بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، أن النجف مدينة لا تستحق الوصف المسيء الذي تم وصف...





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