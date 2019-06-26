الأمن العراقي يضبط عناصر من داعش في نينوى

2019/06/26 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، 25 حزيران/يونيو، مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد....

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