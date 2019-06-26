مجلس خانقين يطالب رسمياً للمرة الثانية بـ «عودة» قوات البيشمركة

2019/06/26 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق طالب رئيس المجلس المحلي لقضاء #خانقين (#المتنازع_عليه)التابع لمحافظة #ديالى #سمير_محمد_نور، اليوم الثلاثاء بإعادة قوات البيشمركة إلى القضاء، قبل تفاقم الخروقات الأمنية بسبب تمدد تنظيم “داعش”.نور قال […]

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