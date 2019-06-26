2019/06/26 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RMX0VzmTPGU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشهداني: على الحكومة والبرلمان الاهتمام بالشباب بدلا من حظر الالعاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المشهداني: على الحكومة والبرلمان الاهتمام بالشباب بدلا من حظر الالعاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).