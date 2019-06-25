" جموع قلة "

2019/06/26 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتسام حوسني

حشود قوم متناثرة

تطوف

حول بيتنا العتيق

تضع بيضه كله

بنفس السلة ،

رحلتي شتاء و صيف

أراض محتلة ...

تزخر بصنوف

ثياب مستعملة

حريرها دمشقي

عليه حوافر بغلة

ترفس جنبات البيت

تمحي معالمه

تلتهم ظله ،

تأمن القوافل

طريقا معبدة

إتاوات بالجملة...

خناجر مسلولة

تغمرها دماء شهيد

يجهز للتو رحله !

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