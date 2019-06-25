2019/06/26 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شذى رفعت

حين اكتبك اراك امامي

احدثك تحدثني

اتأمل الافق الذي ترنو اليه

انظر الى عينيك

ارى افقي فيها.

اقرأ افكارك

من غير كلمة تقولها.

ولا همسة تهمس بها

تعال نأخذ شعاع الشمس

ننير ما افتقدناه من ايام

ننير اياما مضت

لتعود لها روح الحياة

اليست الغربة ظلام

بالنور ستعود للحياة

وتتراقص الامنيات

في حضن السنين

منها تتحقق

ومنها المستحيل

آه ياوجعي

تنسحب من الشواطئ

تضمحل الامنيات

تأخذها موجات البحر

توصلها لقرص الشمس

الذي يغتسل في مياه البحر

معانقا شواطئه واغواره

وتحترق الامنيات

في افق الشمس

حيث توأد الاماني

وتقدم قربانا للشمس

كما فعل الكُهّان

في سالف الازمان

حيث يغتال الامان

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