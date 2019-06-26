2019/06/26 | 01:07

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تلكيف : القبض على مجرمين اثنين بتهمة التسليب !

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

01:02 am

11

مديرية شرطة تلكيف التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على اخبار أحد

المواطنين تتمكن من إلقاء القبض على مجرمين ( إثنين ) قاما بتسليب

عجلة لأحد المواطنين مع جهاز موبايل والمستمسكات الثبوتية العائدة

له تم القبض على المجرمين وضبط العجلة بحوزتهما بعد نصف ساعة من وقوع

حادثة التسليب على الشارع العام مفرق تلكيف شمالي مدينة #الموصل

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