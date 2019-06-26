عبد المهدي يُكذب مزاعم واشنطن بشأن استخدام الاراضي العراقية لاستهداف منشأة سعودية

2019/06/26 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، انطلاق الطائرة التي استهداف السعودية من العراق.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الامريكيين

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