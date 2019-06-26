استشهاد 4 من الأمن بينهم ضابط وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك

2019/06/26 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن 4 من قوات الأمن العراقية استشهدوا بينهم ضابط واصيب آخر بتفجير جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، إن

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