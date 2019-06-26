وزارة الهجرة : عودة اكثر من ( 600 ) نازح لمناطق سكناهم الاصلية في الانبار و نينوى

2019/06/26 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (637) نازحا من مخيمات النزوح في محافظة بغداد الى منطقة البعاج في محافظة نينوى و من مخيمات النزوح في محافظة الانبار إلى مناطق سكناهم الأصلية في القائم و الگرمة و الفلوجة و الصقلاوية بمحافظة .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” تم اعادة (60) نازحا من مخيم الاهل في العاصمة بغداد الى مناطق سكناهم الاصلية في منطقة البعاج بمحافظة نينوى بالتعاون مع وزارة النقل و القوات الامنية ، مشيرا الى ان العودة هذه جاءت على اثر الاستقرار الامني في المناطق المحررة وبناءا على طلب الاسر النازحة بالعودة الطوعية لمناطق سكناهم الاصلية ” .

و تابع جهاكير ان ” من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل و المحافظة و قيادة عمليات الانبار تم إعادة (577) نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز و المدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية القائم و الگرمة و الفلوجة و الصقلاوية ‏” .

قسم الأعلام

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