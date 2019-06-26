هيئة الحج تباشر باستحصال تأشيرة الحج للفائزين بقرعة هذا العام

2019/06/26 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة البدء باستحصال تأشيرة الحج (الفيزا) للمواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح، اليوم،ان “سفارة المملكة العربية السعودية في بغداد باشرت اليوم بمنح تأشيرات الدخول (الفيزا) للمواطنين الفائزين بالذهاب الى الديار المقدسة لاداء مناسك حج هذا العام”.

واشار الكناني الى ان ” الهيئة اكملت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات اللوجستية والادارية لانجاز جميع متطلبات الحجاج، وشكلت لجنة متخصصة باصدار تأشيرات الحج لتسهيل دخول الحجاج العراقيين الى المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر”.

الجدير بالذكر انه” وبعد انقطاع دام لـ30 سنة استطاعت الهيئة بجهودها الحثيثة والتنسيق العالي مع الجانب السعودي ان تعيد منح (تأشيرة الحج) من بغداد، الامر الذي ادى الى توفير الوقت والتكلفة والجهود التي كانت تبذل في كل عام، بعد ان كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان”.

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