تجدد التظاهرات امام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بالخدمات

2019/06/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت التظاهرات بمحافظة البصرة أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.وقال احد المشاركين في التظاهرة إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر يوم امس الثلاثاء ، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي البصرة يذكر ان اهالي محافظة البصرة يخرجون بشكل شبه يومي للمطالبة بتوفيرر الخدمات وتوفير...

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