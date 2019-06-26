الهيئة العامة للكمارك تتلف ادوية ومستحضرات بمطار بغداد تجميل غير صالح للاستخدام البشري

2019/06/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك بمطار بغداد عن اتلافها لشحنة أدوية بشرية و مواد تجميل غير صالحة للأستهلاك، فيما قام مركز كمرك أم قصر الجنوبي بأعادة اصدار ارسالية مبيدات زراعية محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على ١٢٢٨ كارتون منشأ تركي لكونها مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها إن “عملية...

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