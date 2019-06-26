2019/06/26 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن منعها تقطيع وبيع الاراضي الزراعية الواقعة جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان لها إن “بلدية الرشيد قامت بازالة اسيجة وأعمدة كهربائية وضعت على ارض زراعية تقدر مساحتها باكثر من خمسة دونمات ضمن منطقة الشهداء في المحلة 875 حاول اصحابها تقطيعها وبيعها كقطع أراضي سكنية للمواطنين وإيهامهم بتوفر الخدمات فيها”.وأضافت أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تمنع تقطيع بيع ارض زراعية بمنطقة الشهداء جنوب العاصمة وكالة الاستقلال.

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