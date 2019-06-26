تركي آل الشيخ يُعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

2019/06/26 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة تحت رئاسته.

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