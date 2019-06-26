الخارجية الأميركية تكشف عن مساعٍ فرض عقوبات على السودان مع تزايد العنف

2019/06/26 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان أن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد

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