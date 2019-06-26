أهم مقررات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2019/06/26 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول أعماله ، واصدر عدة قرارات.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم ان "مجلس الوزراء وافق على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات"، مضيفا ان "المجلس وافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الاولى" .

وفي مجال السكن وافق المجلس على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان ، الى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الاراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية.

وأقرّ المجلس توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017).

واستعدادا لإجراء الامتحانات وافق المجلس على قطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق .

ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية (الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية.

وفي مجال الحقوق الوظيفية للمكونات وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء مكونات (الصابئة، والشبك، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين.

ووافق المجلس على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان.

ووافق مجلس الوزراء على تسوية مطالبة شركة بايتور التركية شرط ان لايكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس .انتهى/س

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