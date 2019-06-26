"صفقة القرن".. خرائط "دون حدود" وتكهنات بشأن "شكل الدولة الفلسطينية"

2019/06/26 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عرض جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، مقطعًا ترويجيًا، خلال "مؤتمر المنامة"، ظهرت فيه خرائط للمنطقة بدون حدود

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