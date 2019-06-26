ترامب يعيّن ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز

2019/06/26 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيفاني غريشام، الناطقة باسم الاميركية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.

وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام

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